Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan 3. evlilik yıl dönümü kutlaması: Benim tatlı sevgilim

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, 3. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.

"3 YIL GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇMİŞ" Emir Ersoy, sosyal medya hesabından düğün günü çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü müzisyen, ''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine'' ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR" Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da eşinin duygusal paylaşımını kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü çifte binlerce beğeni ve "Mutluluklar" gibi yorumlar geldi.