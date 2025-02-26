Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'dan 3. evlilik yıl dönümü kutlaması: Benim tatlı sevgilim
Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy, evliliklerinin 3. yıl dönümünü sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflarla kutladılar.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, 3. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutladı.
"3 YIL GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR GEÇMİŞ"
Emir Ersoy, sosyal medya hesabından düğün günü çekilen fotoğraflarını paylaştı. Ünlü müzisyen, ''3 yıl hiç anlamadan göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Benim tatlı sevgilim. My Funny Valentine'' ifadelerini kullandı.
"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da eşinin duygusal paylaşımını kendi sosyal medya hesabından alıntılayarak ''Zaman çok hızlı geçiyor'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü çifte binlerce beğeni ve "Mutluluklar" gibi yorumlar geldi.
İZMİR'DE DÜNYAEVİNE GİRDİLER
Oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, İzmir Alaçatı’da nikâh masasına oturmuştu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katılmıştı.
Oyuncunun çok konuşulan gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı. Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven ayrıntısı da dikkat çekmişti.
Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun; Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlenmişti.
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