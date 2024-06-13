Gökçe Bahadır'dan tatil pozları

İki sezon boyunca Ömer'de Selahattin Paşalı ve Barış Falay ile başrol oynayan Gökçe Bahadır, dizinin finalinden sonra tatile çıktı. Sıcak havanın tadını çıkaran ünlü isim, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
2022 yılında dünyaevine girdiği Emir Ersoy ile gözlerden uzak bir yaşam süren Gökçe Bahadır, güneşlenirken çektiği kareleri paylaştı.
"LİMONLARLA BİR GÜN"
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Limonlarla bir gün" notunu düştü. Ünlü ismin doğal güzelliğine binlerce beğeni ve yorum geldi.
"SİZİNLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"
Öte yandan Gökçe Bahadır, Ömer dizisine "Bir sürü anı ,fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak" sözleriyle veda etmişti.
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