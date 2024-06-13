Gökçe Bahadır'dan tatil pozları

"SİZİNLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

Öte yandan Gökçe Bahadır, Ömer dizisine "Bir sürü anı ,fotoğraf hangisini paylaşayım bilemedim. Hayatımın en özel işlerinden biri oldu benim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizinle çalışmak" sözleriyle veda etmişti.