Gökhan Çıra'dan evlatlık iddialarına yanıt geldi: Gökhan Çıra'nın kızı Selenay evlatlık mı?

SESSİZLİĞİNİ BOZDU



Önce yazılı ardından da sesli açıklamada bulunan Çıra, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yerdi:



"Biz nasıl bi ülkü haline geldik ben kızımla oyun oynarken çekilmiş spontene resimleri paylaştım babası kanı canı olarak belki yanlış bi poz evet bende paylaştıktan sonra fark ettim ama hiç bakmadan sadece orda BABA VE KIZI oyun oynadıgı hallerimizi koydum benim kızıma olan sevgimi kimse sorgulayamaz kaldı ki zaten görüyorsunuz lütfen bir şeyleri yazıp çizerken düşünün 2-3 kişinin uydurmasıyla saçma sapan yerlere çekilen haberler yüzünden 2 gündür bir Babanın ne halde olduğunu düşünün aynen öyleyim beni kızımla alakalı sakın sınamayın insan en son evladıyla sınanır SELENAY benim kırmızı çizgim nefesim herşeyim Allahım elimden ayagımdan ömrümden alsın kızıma versin. Eğer bir yanlışım bir kusurum olduysa ki OLMADI herkesten özür dilerim. SELENAY EVLATLIK FELAN DEĞİL SELENAYIN BABASI BENİM BUNU DEVLETİMİZ DNA TESTLERİNİ DE BİZZAT YAPMIŞ VE KANITLANMIŞTIR BUDA BÖYLE BİLİNSİN EVLATLIK DİYE DE KİMSE SAKIN BİR DAHA BİR YAZI YAZIP SAÇMA SAPAN YERLERE ÇEKMESİN O BENİM BU HAYATTA ÜSTÜNE TİTREDİĞİM ALDIGIM NEFESİM CANIM DAMARINDAKİ KAN BENİM KANIM! Lütfen rica ediyorum artık saçma sapan yorumları üstümüze gelmeyi hele de kızımla olan resimi paylaşıp nolursunuz konuları saçma sapan yerlere çekmeyin bakın her yazılan şeyde içim parçalanıyor bunu bilin sizlerde Anne Babasınız babanız veya annenizle nasıl zamanlar geçirdiniz sis biliyorsunuz her cocugun babasının kucagında annesinin kucagında resimleri vardır. O resimleri paylaşıp nolursunuz konuları alakasız yerlere çekmeyin lütfen diyorum orda oyun oynayan BABA VE KIZI var ve artık canım acımaya içim parçalanmaya başladı!



Selenay benim kızım. Devletimizin DNA testleri de bizzat yapmış ve kanıtlanmıştır. Bu da böyle bilinsin, evlatlık diye de kimse sakın bir daha bir yazı yazıp saçma sapan yerlere çekmesin o benim. Gerçekten canım açıyor. Bu kadar kolay değil bir babayı kızından ayırmak. Orada kızıyla oynayan babamadan başka bir şey görmüyorum, sizin de başka bir şey görmenizi istemiyorum. Size yemin ederim asla asla art niyet düşünmeyerek atılan bir fotoğraf. Lütfen bir şeyler yazarken düşünerek yazın sizden tek ricam bu."

