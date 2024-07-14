Gökhan Keser'den Çiğdem Batur'a: İyi ki doğdun sevgilim

Selena dizisiyle şöhreti yakalayan Gökhan Keser ile oyuncu Çiğdem Batur, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Birkaç kere el ele görüntülenen ünlü çiftten Batur, 13 Temmuz'da 42 yaşına bastı.

Batur ile bir dizi fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "İyi ki doğdun sevgilim.. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Çiğdem Batur ise Keser'e şu sözlerle karşılık verdi:



"Bu hayatta başıma ve kalbime gelen en güzel şeysin. Bundan sonrası çok daha güzel... Seni çok seviyorum."