Gökhan Kırdar: Yakında yeniden kavuşacağız

54 yaşındaki Kırdar’ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki haftadır tedavi gördüğü öğrenildi. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir paylaşımda bulunmadığını ifade eden Kırdar, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Kurtlar Vadisi, Cendere ve Öldüm de Uyandım gibi şarkılarıyla tanınan Gökhan Kırdar , sevenlerini korkuttu.

Ünlü isim "Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…" dedi.

"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"

Gökhan Kırdar, sözlerine "Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim" diye devam etti.