Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile aynı filmde: Kardeş Takımı geliyor

Başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Kardeş Takımı izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da oynuyor. Özoğuz, kızı Ayşe ile kamera karşısına geçtiği anları paylaştı.



Filmin kadrosunda Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Film 19 Ocak'ta vizyona girecek.

