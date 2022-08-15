Gökhan Türkmen ile Selda Bağcan polemiği: Kimseyi kırmadım, rencide etmedim

Gökhan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin Selda Bağcan'ın sahnesine çıkmasını eleştirmişti.



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türkmen'e Tilki'yi sahnesine çıkardığı için eleştirdiği Bağcan'ın kendisine verdiği "Sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" cevabı soruldu.



38 yaşındaki şarkıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Ben onu bireysel olarak kendi kişisel hesabımdan kimseyi kırmadan, rencide etmeden yazdım. Çok büyütülecek bir durum yok aslında. Tabii ki de tepkiler olacağını düşünüyordum ama bunu bilerek yapmadım. Fazla söylenecek bir şey yok. Tuhaf bulduğum başka şeyleri de bundan sonra kendi kişisel, özel hesabımda kimseyi kırmadan ve saygısızlık yapmadan eleştirmeye devam edeceğim. Selda Bağcan'ın açıklamalarını da görmedim. Söylediyse de tabii ki kendi fikri. Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi var. Ben o yaşlarda bir şeyler yaşasaydım belki ben farklı tepki verirdim. Ben onun öyle bir tepki verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Şu zamana kadar ki Selda Bağcan algısına çok ters bir tepki olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bana pek inandırıcı gelmedi bu açıklamalar çünkü birebir şahit olmadım. Ben sadece eleştirimi yaptım."