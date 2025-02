Gökhan Türkmen, Lvbel C5 ve Turabi'nin şarkıları hakkında konuştu: Gündem olmak için yapılan işler

Şarkıcı Gökhan Türkmen, son günlerde çok konuşulan Turabi ve Lvbel C5 'in şarkıları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Sen İstanbul'sun", "Mahşer", "Çatı Katı" ve "Aşk" gibi şarkılarla tanınan Türkmen, Muhabir Online'a yaptığı açıklamada "Bana şu an şarkıcı, sanatçı sormuyorsun. Onlar eğlencelik yapılan işler. Benim çok ilgi alanıma girmiyor" ifadelerini kullandı.

"GÜNDEM OLMAK İÇİN YAPILAN İŞLER"

Ünlü şarkıcı açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Benim gibi sanatçıların alanına giren işler değil. Gündem olmak için yapılan işler. Eğlencelik işler. Onları karıştırmamak lazım. İnsanlar bazen onunla, bizim yaptığımız işleri karıştırıyor. Değerlendireceğim bir durum yok. Onları şarkı olarak görmediğim için, hakaret olarak da görmüyorum. Bir sınıfa koyamıyorum onları."

"FAZLA ESİNLENMEYİ SEVEN BİR ARKADAŞ"



Şarkıcı daha önce Mert Demir hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Türkmen, Berfu Yenenler'in “Oğuzhan Koç mu Mert Demir mi” sorusuna “Oğuzhan” yanıtını verdi. Berfu Yenenler'in "Mert Demir'i müzikal anlamda beğenir misin?" sorusu üzerine Gökhan Türkmen dikkat çekici bir yanıt verdi:

"Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil, genel olarak böyle şeylere kızan biriyim. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum.''