Gökhan Türkmen'den eşi Sinem Aksoy'a: Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı

“Çatı Katı”, “Lafügüzaf” ve “Mahşer” gibi şarkılara imza atan ünlü müzisyen Gökhan Türkmen , 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Aksoy ile ilgili romantik bir paylaşım yaptı. Lise yıllarında Aksoy ile aynı sırayı paylaşan ünlü müzisyen, okul günlerinde eşi ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

"SEN BANA BİR LÜTUF, YOLUMA BİR IŞIKSIN"

Türkmen yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

"Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim… Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı… Kimse anlayamaz… Kimse de bilmez sana olan sevgimi… Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün… Gerek de yok seni özel kılmaya… Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim… Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın… Ciğerini bilirim; ama söylemem… Koca gözlerini bilirim; ama bahsetmem… Ben senin her kalp atışını bilirim ; ama anlatmam…. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın… Seni çok seviyorum… İlk günkü gibi… Son nefesimi verene dek!!

İşte şimdi bir “Maşallah” alırım! Ne olur ne olmaz!!"