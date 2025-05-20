Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuştu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla ilgili günler sonra açıklama yaptı.