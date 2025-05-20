Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum

Ünlü şarkıcı Göksel'in son paylaşımında yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Göksel, hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum

Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan , gerek kariyeri gerek paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Mİ YAPTIRDI?

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuştu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla ilgili günler sonra açıklama yaptı.

Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum - 1

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki , iddialarını da son noktayı koydu.

Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum - 2

"BEN BUYUM ARKADAŞLAR"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" notunu düştü.

Şarkıcı Göksel yıllık fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur

Şarkıcı Göksel yıllık fotoğrafı hakkında konuştu: Evrime kafa attığım doğrudur

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...