Göksel'den estetik iddialarına yanıt: O kişiyi tanımıyorum
Ünlü şarkıcı Göksel'in son paylaşımında yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Göksel, hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Sen Orda Yoksun, Denize Bıraksam, Bi Seni Konuşurum gibi şarkılarıyla tanınan Göksel, gerek kariyeri gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
ESTETİK Mİ YAPTIRDI?
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla gündem olmuştu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Göksel, estetik iddialarıyla ilgili günler sonra açıklama yaptı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Konser için gittiği Adana'dan bir video paylaşan 53 yaşındaki Göksel, estetik iddialarını da son noktayı koydu.
"BEN BUYUM ARKADAŞLAR"
Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" notunu düştü.
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