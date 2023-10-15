Gonca Vuslateri anne oluyor: 2,5 aylık hamile

Gonca Vuslateri'nin 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun iki ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapacağı konuşuluyor.

Gonca Vuslateri anne oluyor: 2,5 aylık hamile

Gonca Vuslateri yedi aydır beraberlik yaşadığı sevgilisiyle bebek haberi aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu günlerde Abdullah Oğuz’un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri, çekimlere koştururken bebek haberi aldı. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. 

Ünlü oyuncunun sette rahat etmesi için her türlü konfor sağlanıyor. Henüz cinsiyeti belli olmayan bebeğin doğum tarihinin 19 Mayıs olması bekleniyor. Ünlü oyuncunun iki ay içinde evleneceği, yaza da düğün yapmayı planladığı konuşuluyor.

Gonca Vuslateri anne oluyor: 2,5 aylık hamile - 1

"58 KEDİLİ BİR TEYZE OLMAK İSTEMİYORUM"

Vuslateri, geçtiğimiz ocak ayında verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

''Çocuk sahibi olmak istiyorum. Hem de aşırı şekilde, inanılmaz derecede. Cihangir’de böyle 58 kedili, kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum."

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