Gonca Vuslateri aylar sonra kızı Asya'yı paylaştı
Oyuncu Gonca Vuslateri, eşi Levent Yaşar ile evliliklerinin birinci yıl dönümü için romantik bir paylaşım yapmıştı. Ünlü isim, ardından da eşi ve kızını fotoğrafını yayınladı.
Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, dün eşi Levent Yaşar ile 1. evlilik yıl dönümünü kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" ifadelerini kullandı.
İŞTE ASYA'NIN SON HALİ
Ardından da eşi Levent Yaşar ile kızının fotoğrafını paylaşan Gonca Vuslateri, Asya'nın yüzünü aylar sonra ilk kez gösterdi.
Ünlü isim, baba kızın fotoğrafına İlhan İrem'in "Sevgi Sevgiyle Çoğalır" şarkısını ekledi.
"ÇOK İSTEDİĞİM BİR DUYGUYU YAŞIYORUM"
Daha önce anne olduktan sonraki duygularını "Çok güzel bir duygu. Ben çok istediğim bir duyguyu yaşıyorum" sözleriyle paylaşan Gonca Vuslateri, ikinci çocuk fikrine de sıcak baktığını belirtmişti.
Ünlü oyuncu, "Asya'ya bir kardeş düşünür müsünüz?" sorusuna "Düşünürüm tabi ki. Hiç öyle bir lohusalık geçirmedim" yanıtını vermişti.
DOĞUM SONRASI 23 KİLO VERDİ
Öte yandan hamilelikte 22 kilo alan Gonca Vuslateri, doğum sonrası 23 kilo vermişti. Ünlü isim, verdiği kilolarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Emziren bir anneyim. Bu yüzden emzirmek daha hızlı kilo vermemi sağladı. Kondisyon olarak yani. Ama emzirmeseydim de herhalde bir 15 kilo daha hızlı verebilirdim. Sadece salataya haşlanmış yumurta canım çekti. Ben hamileliği turşu suyuyla falan geçirdiğim için. Ekşi, mandalina, turşu herhalde o ödemler gidince ondan bu kadar kilo gitmiştir."
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