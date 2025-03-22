Gonca Vuslateri aylar sonra kızı Asya'yı paylaştı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, dün eşi Levent Yaşar ile 1. evlilik yıl dönümünü kutladı. Eşiyle fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" ifadelerini kullandı.

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturan Gonca Vuslateri , 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına aldı.

Ardından da eşi Levent Yaşar ile kızının fotoğrafını paylaşan Gonca Vuslateri , Asya'nın yüzünü aylar sonra ilk kez gösterdi.

"ÇOK İSTEDİĞİM BİR DUYGUYU YAŞIYORUM"

Daha önce anne olduktan sonraki duygularını "Çok güzel bir duygu. Ben çok istediğim bir duyguyu yaşıyorum" sözleriyle paylaşan Gonca Vuslateri, ikinci çocuk fikrine de sıcak baktığını belirtmişti.

Ünlü oyuncu, "Asya'ya bir kardeş düşünür müsünüz?" sorusuna "Düşünürüm tabi ki. Hiç öyle bir lohusalık geçirmedim" yanıtını vermişti.