Gonca Vuslateri'den evlilik yıl dönümü paylaşımı: Ailene sarılmak için bir sebep daha

38 yaşındaki Vuslateri, "Asya yakında 1 yaşında olacak. Bir ton gürültünün içinde ailene sarılmak için bir sebep daha" notuyla paylaşım yaptı.

26 Nisan 2024 tarihinde kızı Asya'yı kucağına alan Gonca Vuslateri şu sıralar Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki rolüyle gündemde.

"DOSTU DÜŞMANI GÖRDÜK ÇOK ŞÜKÜR"



Nikah sonrası eşiyle ilk fotoğrafını yayınlayan Vuslateri, paylaşımına şu notu düşmüştü:



"Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu... En çok kadınların, sakın karıştırılmasın kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.

Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti bitti yani... Sessizce dağılabiliriz."