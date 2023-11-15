Gonca Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Abdullah Oğuz’un çekimleri devam eden "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya hesbından bir açıklama yapan ünlü isim, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten… Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

"MÜKEMMEL BİR SEVGİLİM VAR"

Vuslateri, ismini şimdilik açıklamadığı sevgilisi hakkında da "Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı, ne isterse o. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım" ifadelerini kullanmıştı.