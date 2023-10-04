"Gönül İşleri" oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Dizinin Saadet'i Selma Ergeç ise son olarak "Camdaki Kız" adlı yapımda rol aldı. Can Öz ile evli olanünlü ismin bir kız çocuğu bulunuyor.



"Gönül İşleri"nin Servet'i Bennu Yıldırımlar da son olarak Veda Mektubu dizisinde rol aldı. Yıldırımlar'ın Bülent Emin Yarar ile evliliğinden Ada adında bir kızı var.