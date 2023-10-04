"Gönül İşleri" oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

2014-2015 arasında Star TV'de ekrana gelen "Gönül İşleri" adlı dizide üç kız kardeşi canlandıran Sinem Kobal, Selma Ergeç ve Bennu Yıldırımlar yıllar sonra bir araya geldi.

"Gönül İşleri" oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi

Yıllar önce Star TV'de yayınlanan Servet, Saadet ve Sevda adında üç kız kardeşin hikayelerini anlatan "Gönül İşleri" dizisinde Sinem Kobal, Selma Ergeç ve Bennu Yıldırımlar başrol oynamıştı.

Dizi ardından dostlukları devam eden üç ünlü oyuncu, yıllar sonra bir araya geldi. Üçlüye dizinin yönetmeni Türkan Derya da eşlik etti.

"Gönül İşleri" oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi - 1

"KAVUŞANLAR"

Sinem Kobal, bu anları "Kavuşanlar" notuyla hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isimlerin birlikte çektirdiği fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"GÖNÜL İŞLERİ" YILDIZLARI ŞİMDİ NE YAPIYORLAR?

"Gönül İşleri" dizisinin "Sevda"sı Sinem Kobal,  2016'da Kenan İmirzalıoğlu evlendi ve Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Kobal uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

"Gönül İşleri" oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi - 2

Dizinin Saadet'i Selma Ergeç ise son olarak "Camdaki Kız" adlı yapımda rol aldı. Can Öz ile evli olanünlü ismin bir kız çocuğu bulunuyor.

"Gönül İşleri"nin Servet'i Bennu Yıldırımlar da son olarak Veda Mektubu dizisinde rol aldı. Yıldırımlar'ın Bülent Emin Yarar ile evliliğinden Ada adında bir kızı var.

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