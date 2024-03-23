Gönül Yazar'dan açıklama: Çok iyiyim, merak etmeyin

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.



Yazar "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.