Gönül Yazar'dan açıklama: Çok iyiyim, merak etmeyin

"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Sanatçının bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.
"4-5 AY ÖNCE YAŞANDI"
Sanatçı sosyal medya hesabında "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın geçirdiği ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.
Yazar "Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum, Sevgilerimle..." demişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- N-Life
- N-Life Magazin