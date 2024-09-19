Biden Jessica Alba'dan iş istedi!

Görev süresi ocak ayında sona erecek olan ABD Başkanı Joe Biden, ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.

Beyaz Saray’da Latin Amerika ve İspanya kökenli Amerikalıları ağırlayan Biden, Alba'nın bir milyar dolarlık şirketine atıfta bulunarak, "Jessica, çok başarılı olursam bana da bir iş bulabilir misin?" dedi. Bu sözler, katılımcılar tarafından alkışlar ve kahkahalarla karşılandı.

"GÖÇMENLERİ HEDEF GÖSTERMİYORUZ"



Biden, ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ın göçmen karşıtı söylemlerine de yanıt vererek, "Biz göçmenleri şeytanlaştırmıyoruz. Onları saldırılar için hedef göstermiyoruz. Ülkemizin kanını zehirlediklerini düşünmüyoruz. Biz göçmenlerin kurduğu bir ulusuz ve gücümüz buradan geliyor." ifadelerini kullandı.



81 yaşındaki Biden, Temmuz ayında karşılaştığı baskılar nedeniyle başkanlık yarışından çekileceğini açıklamış ve yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini belirtmişti.