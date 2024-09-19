Biden Jessica Alba'dan iş istedi!

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında sona erecek görev süresi öncesinde ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan iş istedi. Beyaz Saray'da İspanyol ve Meksika kökenli Amerikalıları ağırlayan Biden'ın sözleri kahkahalarla karşılandı.

Biden Jessica Alba'dan iş istedi!

Görev süresi ocak ayında sona erecek olan Başkanı , ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş istedi.

Beyaz Saray’da Latin Amerika ve İspanya kökenli Amerikalıları ağırlayan Biden, Alba'nın bir milyar dolarlık şirketine atıfta bulunarak, "Jessica, çok başarılı olursam bana da bir iş bulabilir misin?" dedi. Bu sözler, katılımcılar tarafından alkışlar ve kahkahalarla karşılandı.

"GÖÇMENLERİ HEDEF GÖSTERMİYORUZ"

Biden, ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ın göçmen karşıtı söylemlerine de yanıt vererek, "Biz göçmenleri şeytanlaştırmıyoruz. Onları saldırılar için hedef göstermiyoruz. Ülkemizin kanını zehirlediklerini düşünmüyoruz. Biz göçmenlerin kurduğu bir ulusuz ve gücümüz buradan geliyor." ifadelerini kullandı.

81 yaşındaki Biden, Temmuz ayında karşılaştığı baskılar nedeniyle başkanlık yarışından çekileceğini açıklamış ve yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini belirtmişti.

Biden Jessica Alba'dan iş istedi! - 1

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...