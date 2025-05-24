Görevimiz Tehlike'nin yıldızından itiraf: ''Dövüş sahnesinde 8 buçuk aylık hamileydim''
Ünlü oyuncu Hayley Atwell, Mission: Impossible - The Final Reckoning (Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma) filminin çekimleri sırasında yaşadıklarını anlattı.
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olan 43 yaşındaki Atwell, filmdeki önemli bir dövüş sahnesini çekerken sekiz buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı.
''BU SAHNE İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM''
Atwell, Fallon’ın “Ciddi misin?” sorusuna “Evet, tamamen ciddiyim” yanıtını verdi. Sette kendisine büyük bir özen gösterildiğini belirten yıldız isim, “Herkes çok destekleyiciydi. 'İstersen otur, dublör halleder' dediler. Ama ben, 'Hayır! Bu sahne için çok çalıştım, ben yapacağım' dedim. Ve yaptım. İşte karşınızda" şeklinde konuştu.
Atwell, 2023’te Görevimiz Tehlike serisine IMF ajanı Grace karakteriyle dahil olmuştu. Sekizinci ve son film olan The Final Reckoning, şu anda sinemalarda.
Müzik prodüktörü Ned Wolfgang Kelly ile mutlu bir birlikteliği bulunan Hayley Atwell, 2024 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, doğum yaptıktan sonra bebek arabasıyla Londra'da görüntülenmişti.
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