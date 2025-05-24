Görevimiz Tehlike'nin yıldızından itiraf: ''Dövüş sahnesinde 8 buçuk aylık hamileydim''

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olan 43 yaşındaki Atwell, filmdeki önemli bir dövüş sahnesini çekerken sekiz buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı.

''BU SAHNE İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM''

Atwell, Fallon’ın “Ciddi misin?” sorusuna “Evet, tamamen ciddiyim” yanıtını verdi. Sette kendisine büyük bir özen gösterildiğini belirten yıldız isim, “Herkes çok destekleyiciydi. 'İstersen otur, dublör halleder' dediler. Ama ben, 'Hayır! Bu sahne için çok çalıştım, ben yapacağım' dedim. Ve yaptım. İşte karşınızda" şeklinde konuştu.