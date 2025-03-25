Gossip Girl dizisinin yıldızı Ed Westwick baba oldu

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Gossip Girl adlı dizide Chuck Bass karakterine hayat veren Ed Westwick, 2022 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu olan Amy Jackson aşk yaşıyordu.



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaevine giren İngiliz oyuncu ile Amy Jackson, bebek sahibi olacaklarını açıklamıştı.



37 yaşındaki aktör ile Amy Jackson oğullarını kucaklarına aldı. Ünlü çift bebeklerine "Oscar Alexander" adını verdi.

