Gossip Girl yıldızı müzik kariyerini neden bıraktığını açıkladı

39 yaşındaki oyuncu, Bustle’a verdiği röportajda, 2000'li yılların sonlarında çıktığı pop müzik yolculuğuna neden son verdiğini “İyi şarkı söylediğimi hiç düşünmedim. Bunu 20’li yaşlarımda fark ettim'' sözleriyle açıkladı.

Meester’ın müzik kariyeri, 2009’da Cobra Starship ile yaptığı Good Girls Go Bad düetiyle başlamıştı. Aynı yıl Somebody to Love ve Your Love's a Drug adlı iki single daha yayımlayan Meester, 2010 yapımı Country Strong filminde bir güzellik kraliçesini canlandırdı. Ancak ilk ve tek albümü Heartstrings, 2014 yılında piyasaya çıktı. Dokuz şarkıdan oluşan bu albüm, Meester tarafından kaleme alınmıştı.