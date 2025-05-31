Gossip Girl yıldızı müzik kariyerini neden bıraktığını açıkladı
Son dönemde The Buccaneers ve Nobody Wants This gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Leighton Meester, müzik kariyerine dönmeyi kesin bir dille reddetti.
39 yaşındaki oyuncu, Bustle’a verdiği röportajda, 2000'li yılların sonlarında çıktığı pop müzik yolculuğuna neden son verdiğini “İyi şarkı söylediğimi hiç düşünmedim. Bunu 20’li yaşlarımda fark ettim'' sözleriyle açıkladı.
Meester’ın müzik kariyeri, 2009’da Cobra Starship ile yaptığı Good Girls Go Bad düetiyle başlamıştı. Aynı yıl Somebody to Love ve Your Love's a Drug adlı iki single daha yayımlayan Meester, 2010 yapımı Country Strong filminde bir güzellik kraliçesini canlandırdı. Ancak ilk ve tek albümü Heartstrings, 2014 yılında piyasaya çıktı. Dokuz şarkıdan oluşan bu albüm, Meester tarafından kaleme alınmıştı.
Gossip Girl dizisiyle tanınan yıldız ismin oyunculuğa dönüşü ise Nobody Wants This dizisiyle oldu. Dizinin yaratıcısı Erin Foster, Meester’ın senaryo okuma provasındaki performansından çok etkilendiğini belirterek, "İnsanlar onun ne kadar komik olduğunu bilmiyor" dedi.
Yeni sezonda Meester’a, Bottoms filmiyle adından söz ettiren Miles Fowler da eşlik ediyor. Fowler, Noah’ın arkadaşı Lenny’yi canlandıracak.
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