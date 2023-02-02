Gözaltına alınan Metin Uca serbest bırakıldı

Televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda bugün gözaltına alınmıştı. Bir dava kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arandığı belirlenen Uca, serbest bırakıldı. Ünlü programcı, "4,5 saat sonra özgürüm. Bakın gözaltına alınma sebebim neymiş!" açıklamasında bulundu.

Edremit'teki bir gösterisi esnasında izleyicilerden birinin "Devlet büyüklerine hakaret ediliyor" demesi üzerine gözaltına alınan Uca, ifadesini verdiğini ve destek verenlere teşekkür ettiğini söyledi.

