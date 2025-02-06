Gözde Kansu paylaştı: Yalı Çapkını setinde keyifli anlar
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran Gözde Kansu, setten keyifli anları takipçileriyle paylaştı.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Dizide Ferit Korhan'ın annesi ve Orhan'ın eski eşi Gülgün'e hayat veren Gözde Kansu, sette rol arkadaşlarıyla keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
"EVİM GÜZEL EVİM"
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Evim güzel evim" notunu düştü. Kansu'nun Yalı Çapkını setinden yayınladığı videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.
AFRA SARAÇOĞLU DA PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını 92. bölümün kamera arkası görüntülerini yayınlamıştı. Saraçoğlu, hastanede çekilen fotoğraflara "Acı, ağlamak, hastane, dram, daha ne kadar" notunu düşmüştü.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını son bölümde; Abidin ve Karam'ın yalıyı hedef almasıyla vurulan Suna, Ferit ve Seyran'dan Suna'nın durumunun kritik olması dikkat çekmişti.
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Ancak Yalı Çapkını 93. bölüm fragmanlarında Suna'nın hayatta olduğu ortaya çıktı.
YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM 2. FRAGMANI
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