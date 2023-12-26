Gözleri dört gün boyunca kapalı kaldı: Çağla Şıkel'in gözyaşları

"İLK KEZ DOKUNDUĞUM DUVAR EN YAKIN ARKADAŞIMDI"



"Bakmamız gereken yer içimiz ,tek ihtiyacımız olan şey ise cesaretmizdi. Ve merak! Müthiş bir bilinmezlik her şey yeniden başlayan o heyecanlı kız" diyen Şıkel, "Bir ben vardır bende, benden içeri biliyordum. Ona temas etmek istedim. Meraklı bir çocuk gibi müthiş bir neşeyle heyecanla attım ilk adımlarımı. Belki de ilk kez bastığım yeri bu kadar biliyordum, ilk kez dokunduğum duvar en yakın arkadaşım en güvendiğim yer olmuştu. O kadar yavaş hareket ediyorduk ki o andan başka bir ana gitmek veya başka bir şey düşünebilmek imkansızdı. Her şeyden önce bu eşsiz bir pratikti. Bildiklerimden, bize yüklenen anlamlardan, sırtımızda taşımayı sevdiğimiz hatırlarımızdan, insanlardan, bugünkü Çağla’dan ve tüm kimliklerimizden arınıp orada özümüze temas etme hali. Evet gerçekten belki böyle söyleyebilirim. Görmek istediğim tek bir şey vardı, bunların hiçbiri olmadığında ki ben o kızı çok merak ediyordum ve en çaresiz en savunmasız en zor anımda çıktı karşıma... Ah mahvoldum. Ağlayışım ise o kızı bulmuş ve onu bir daha bırakmayacak olmanın verdiği mutluluk belki de" ifadelerini kullandı.

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