Grammy ödüllü Billie Eilish'den "ghosting" anısı (Ghosting nedir?)

Daha sonra bu kişinin başkasıyla görüştüğünü öğrenen şarkıcı "İnsanların hala bunu yaptığını bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Son albümü "Hit Me Hard and Soft" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen başarılı şarkıcı Billie Eilish , "ghosting"e maruz kaldığını açıkladı. Amerikalı şarkıcı "Kesinlikle ghost'landım. Gerçekten inanılmazdı. O kişi bana hala bana mesaj atmış değil. 'Öldün mü? Gerçekten öldün mü?' diye düşündüm. Yıllardır tanıdığım biriydi. Plan yapmıştık. Telefonda 'Adresim şurası, öğleden sonra 3'te gel' dedim ve bir daha ondan haber alamadım. Asla. İnanamadım" dedi.

"DOĞUM GÜNÜ PARTİMDEKİ HERKES ÇALIŞTIRDIĞIM KİŞİLERDİ"

Genç yaşta dünyaca ünlü bir isim haline gelen yıldız, arkadaşlık kurmakta da zorlandığını söyledi. Şarkıcı "20. yaş doğum günümdü ve odanın etrafına baktığımı ve yalnızca çalıştırdığım kişilerin olduğunu hatırlıyorum. Hepsi de benden 15 yaş veya daha büyüktü" dedi.

Bu çalışanlardan biri aniden işten ayrıldığında Eilish, aslında arkadaş olmadıklarını anladığını söyledi. Şarkıcı "Ve bu başıma gelen en kötü şeydi" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERDE 'HAYALET SEVGİLİ' DÖNEMİ: GHOSTING



Son yıllarda ikili ilişkilerde ‘hayalet sevgili’ adı verilen bir akım başladı. Günümüz ilişkilerinde en çok kullanılan terimlerden biri olan ‘ghosting’ karşınızdakinin birden ortadan kaybolması anlamına geliyor. Karşınızdaki kişi bir hayalet gibi size hiçbir sinyal vermeden veya bir açıklama yapmadan ortadan kaybolduysa ‘ghosting’den muzdarip olabilirsiniz. Siz bu kişiyle iletişim kurmaya çalışsanız bile karşılaştığınız tek şey sessizlik olabilir.

Bir kişinin ‘ghosting’ yaptığını anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz:



-Yaptığınız planlardan sık sık cayma eğilimi gösterirler

-Bağlılık göstergesi olabilecek her şeyden uzak dururlar

-Kişisel bilgilerini paylaşmazlar

-Ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmenizi istemezler

-Sosyal medyadan yok olurlar

- Mesajlarınıza ve aramalarınıza geç dönerler

-Sohbetleriniz derinlikten uzaktır

-Anlattıklarınıza karşı ilgisiz görünürler

NEDEN ‘GHOSTING’ DENİYOR?



İlişkilerde sık sık kullanılan bu harekete ‘ghosting’ denmesinin sebebi ise kişinin gerçekten bir hayalet gibi yok olması. (Ghost kelimesi İngilizcede hayalet anlamına geliyor)

NEDEN ORTADAN KAYBOLURLAR?



Peki bir kişi neden ‘ghosting’ yapıyor olabilir? Bağlanma problemleri yaşayan insanlar, terk edilme korkusu yaşadığı için siz ondan uzaklaşmadan o sizi saf dışı etmek istemiş olabilir.



Aynı anda birden fazla kişi ile konuşmak, sosyal medya ve uygulamalar sayesinde günümüzde daha kabul edilir hale geldi. ‘Daha iyisi vardır’ diye düşünen biri, konuştuğu her kişiye tek tek açıklamakla uğraşmadan direkt sessiz kalarak mesajı almanızı isteyebilir.