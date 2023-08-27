Grammy ödüllü şarkıcı Adele'den Miley Cyrus'a övgü dolu sözler

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Adele, Miley Cyrus hayranı çıktı! Adele, Las Vegas'taki "Weekends with Adele" adlı konserinde Cyrus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Cyrus, 25 Ağustos'ta “Used to Be Young" adlı şarkısını yayınladı. 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı, "Miley Cyrus'ın yeni şarkısına bayıldım. Hep büyük bir Miley Cyrus hayranıydım. Harika bir şarkı. Miley tam bir efsane. Ona bayılıyorum" dedi.
30 yaşındaki Cyrus ise övgü dolu sözlere kayıtsız kalmadı.
.@Adele, I thought of you often while writing this song - always hoped that you would love it. This means the world to me. I love you. Mission accomplished. https://t.co/w1l8igUXSb— Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 26, 2023
Şarkıcı "Adele bu şarkıyı yazarken sık sık seni düşündüm. Beğeneceğini ummuştum. Sözlerin benim için çok anlamlı. Seni seviyorum. Görev tamamlandı" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life
- N-Life Magazin
- Adele
- N-Life Kültür&Sanat