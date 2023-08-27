Grammy ödüllü şarkıcı Adele'den Miley Cyrus'a övgü dolu sözler

Şu sıralar Las Vegas'ta konser turnesinde olan ödüllü şarkıcı Adele, ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'ın hayranı olduğunu söyledi.

Grammy ödüllü şarkıcı Adele'den Miley Cyrus'a övgü dolu sözler

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Adele, Miley Cyrus hayranı çıktı! Adele, Las Vegas'taki "Weekends with Adele" adlı konserinde Cyrus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cyrus, 25 Ağustos'ta “Used to Be Young" adlı şarkısını yayınladı. 35 yaşındaki İngiliz şarkıcı, "Miley Cyrus'ın yeni şarkısına bayıldım. Hep büyük bir Miley Cyrus hayranıydım. Harika bir şarkı. Miley tam bir efsane. Ona bayılıyorum" dedi.

30 yaşındaki Cyrus ise övgü dolu sözlere kayıtsız kalmadı. 

Şarkıcı "Adele bu şarkıyı yazarken sık sık seni düşündüm. Beğeneceğini ummuştum. Sözlerin benim için çok anlamlı. Seni seviyorum. Görev tamamlandı" dedi.

Grammy ödüllü şarkıcı Adele'den Miley Cyrus'a övgü dolu sözler - 1

DISNEY YILDIZLARINDAN ŞARKI

Öte yandan, son olarak "Flowers" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Miley Cyrus ve bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez ile aynı gün şarkılarını yayınladı.

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