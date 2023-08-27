Grammy ödüllü şarkıcı Adele'den Miley Cyrus'a övgü dolu sözler

Şarkıcı "Adele bu şarkıyı yazarken sık sık seni düşündüm. Beğeneceğini ummuştum. Sözlerin benim için çok anlamlı. Seni seviyorum. Görev tamamlandı" dedi.

DISNEY YILDIZLARINDAN ŞARKI



Öte yandan, son olarak "Flowers" şarkısıyla büyük başarı yakalayan Miley Cyrus ve bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez ile aynı gün şarkılarını yayınladı.