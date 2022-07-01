Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Joe Alwyn ile gizlice nişanlandı

Haberler - ntv.com.tr 01.07.2022 - 12:18 | Son Güncelleme : 01.07.2022 - 12:26
Grammy ve Bilboard ödüllü ünlü şarkıcı Taylor Swift ve İngiliz oyuncu Joe Alwyn, The Sun’ın haberine göre nişanlandı. Bu haberi yalnızca yakın çevresiyle paylaştığı belirtilen ikili, 5 yıldan uzun bir süredir beraberlik yaşıyor. 32 yaşındaki şarkıcı ve sevgilisi Alwyn’in birkaç aydır nişanlı olduğu ama bunu sır gibi sakladıkları belirtildi.
GİZLİ TUTMAK İSTEDİLER
Swift’in yüzüğünü yalnızca evde taktığı ve yalnızca birkaç kişinin nişanlandıklarını bildikleri paylaşıldı. Kırmızı halı veya etkinliklerde beraber görünmemeye özen gösteren çiftin, özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları biliniyor.