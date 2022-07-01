Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Joe Alwyn ile gizlice nişanlandı

Grammy ve Bilboard ödüllü ünlü şarkıcı Taylor Swift ve İngiliz oyuncu Joe Alwyn, The Sun’ın haberine göre nişanlandı. Bu haberi yalnızca yakın çevresiyle paylaştığı belirtilen ikili, 5 yıldan uzun bir süredir beraberlik yaşıyor. 32 yaşındaki şarkıcı ve sevgilisi Alwyn’in birkaç aydır nişanlı olduğu ama bunu sır gibi sakladıkları belirtildi.