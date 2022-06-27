Green Day grubunun solisti Billie Joe Armstrong Amerikan vatandaşlığını bırakacağını açıkladı

Amerikalı ünlü rock grubu Green Day’in solisti Billie Joe Armstrong, Amerikan vatandaşlığını bırakıp İngiltere’ye taşınacağını duyurdu.

Green Day grubunun solisti Billie Joe Armstrong Amerikan vatandaşlığını bırakacağını açıkladı

Haberler 27.06.2022 - 11:11 | Son Güncelleme : 27.06.2022 - 11:17

İlişkili Haberler

ABD'deki kürtaj yasasına ünlü isimlerden tepki geldi

ABD'deki kürtaj yasasına ünlü isimlerden tepki geldi

Category

Grammy ödüllü rock şarkıcı Billie Joe Armstrong, Amerikan vatandaşlığını bırakacağını açıkladı. Green day grubunun solisti olan Armstrong, İngiltere’ye taşınmayı planladığını belirtti.

 ABD'de1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi eleştiren şarkıcı, Londra'da konser verdiği esnada "Buraya taşınıyorum" dedi.

"ŞAKA YAPMIYORUM"

Londra’da konser veren 50 yaşındaki şarkıcı, “Şaka yapmıyorum. Önümüzdeki günlerde benden çok şey duyacaksınız” dedi.

Green Day grubunun ABD’yi eleştirdiği ‘American Idiot’ adında bir şarkısı bulunuyor.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...