Green Day grubunun solisti Billie Joe Armstrong Amerikan vatandaşlığını bırakacağını açıkladı

Grammy ödüllü rock şarkıcı Billie Joe Armstrong, Amerikan vatandaşlığını bırakacağını açıkladı. Green day grubunun solisti olan Armstrong, İngiltere’ye taşınmayı planladığını belirtti.



ABD'de1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi eleştiren şarkıcı, Londra'da konser verdiği esnada "Buraya taşınıyorum" dedi.