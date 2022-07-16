Gremlins filminin yönetmeni Joe Dante: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası

The Mandalorian dizisinin fenomene dönüşen Bebek Yoda karakteri hakkında konuşan Gremlins filminin yönetmeni Joe Dante, "Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası" diyerek karakterin çalıntı olduğunu iddia etti.

Gremlins filminin yönetmeni Joe Dante: Bebek Yoda, Gizmo'nun birebir kopyası

Haberler 16.07.2022 - 10:37

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Gremlinler filmi yönetmeni Joe Dante'nin The Mandalorian dizisinin fenomene dönüşen Bebek Yoda karakterine ilişkin açıklamalarda bulundu.

1984 yapımı fantastik-korku filmi Gremlinler'in yönetmeni Dante, Bebek Yoda'nın çalıntı olduğunu iddia etti.

San Francisco Chronicle gazetesine konuşan Dante Bebek Yoda'nın kendi filmindeki Gizmo adlı karakterin birebir kopyası olduğunu dile getirdi.

Ünlü yönetmen filminin uzun ömürlü olması ve halen izlenmesini Gizmo karakterine bağladı.

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