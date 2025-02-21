Grimes, Elon Musk'a seslendi: Çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak!

People dergisinin haberine göre, Grimes, Musk'a çocuğunun tıbbi durumu hakkında sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra sildiği paylaşımlarda, "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver." ifadesiyle Musk'a çağrıda bulunan "Grimes", "Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak." dedi. "Grimes", bu paylaşımları kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu belirterek "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı. Hangi çocuğu hakkında konuştuğuna dair bilgi vermeyen "Grimes", çocuğun nasıl bir "tıbbi kriz" yaşadığını paylaşmadı.

"BU ACİL BİR DURUM ELON"

Grimes, "Eğer benimle konuşmak istemiyorsan, lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin, böylece bu sorunu çözme yolunda ilerleyebiliriz. Bu acil bir durum Elon." ifadesiyle eski eşine seslendi.



X üzerinden konuya ilişkin takipçilerine yanıt veren "Grimes", "Herhangi bir ayrıntı vermiyorum ancak (Musk) mesajlara veya e-postalara yanıt vermiyor ve her toplantıyı atladı. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak." dedi.



Grimes, Musk'ın kendisine durumun ciddiyetinden dolayı yanıt vermesi gerektiğini belirterek, "Eğer kamuoyu baskısı uygulamam gerekiyorsa, o zaman sanırım bu noktaya gelmiş olduk." ifadesini kullandı.



Bir kullanıcının "Grimes"ın paylaşımlarına kısıtlama getirildiğini ve paylaşımların kaldırılmış gibi göründüğünü söylemesinin ardından müzisyen bu duruma güldü. Musk, konuya ilişkin bir paylaşımda ya da açıklamada bulunmadı.



Musk ve "Grimes"ın, 4 yaşında "X Æ A-Xii", 3 yaşında "Exa Dark Sideræl", 2 yaşında "Techno Mechanicus" adlı 3 çocuğu var.

