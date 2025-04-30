Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ı andı: 50 yıl bitti biz evleneli

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini anmaya devam ediyor.

Kemal Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu bulunan Gül Sunal, kaybettiği eşiyle 50'nci evlilik yıl dönümleri için duygusal bir paylaşım yaptı.