Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Takipten çıktı

Müzik dünyasının ünlü isimleri Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında teşekkür krizi çıktı. Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında, 56. anaokulunu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde açtı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, katkıda bulunan kişilere teşekkür etti. Gülben Ergen'in uzun yıllardır arkadaşı olan Demet Akalın ise bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesine sitem etti.

"BİR TEŞEKKÜRÜ BOŞ GEÇMİŞSİN" Akalın, Ergen’in paylaşımının altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı. "DÜŞÜNEMEDİM" Gülben Ergen de bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, “Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" sözleriyle cevap verdi.