Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Takipten çıktı

Demet Akalın ile Gülben Ergen arasında teşekkür krizi çıktı. Uzun yıllardır dostlukları bilinen ve birbirlerini destekleyen ünlü şarkıcılardan Akalın'ın Ergen'e sitemi ve akabinde takipten çıkarması gündem oldu.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Takipten çıktı

Müzik dünyasının ünlü isimleri ve arasında teşekkür krizi çıktı. Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında, 56. anaokulunu Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde açtı. Bu anları hesabından paylaşan Ergen, katkıda bulunan kişilere teşekkür etti. 

Gülben Ergen'in uzun yıllardır arkadaşı olan Demet Akalın ise bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesine sitem etti.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Takipten çıktı - 1

"BİR TEŞEKKÜRÜ BOŞ GEÇMİŞSİN"

Akalın, Ergen’in paylaşımının altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNEMEDİM"

de bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı, “Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" sözleriyle cevap verdi.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında kriz: Takipten çıktı - 2

Bu cevap sonrası Akalın'dan bir hamle daha geldi. Ünlü şarkıcı, Ergen'i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. ise Akalın'ı hala takip ediyor.

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