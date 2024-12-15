Gülben Ergen'den Ankaralı Turgut'a veda: Tatsız günlerden uçup gitti
Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Gülben Ergen de hastayken ziyarete gittiği meslektaşına "Mücadele vererek yaşadığı bu tatsız günlerden uçup gitti" sözleriyle veda etti.
Akciğer kanseriyle nedeniyle yaklaşık 1 ay önce entübe edilen Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Asıl adı Turgut Karataş olan 61 yaşındaki Ankaralı Turgut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi ünlü şarkıcının kızı "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi yarın, öğle namazında Mamak Ortaköy mezarlığında" sözleriyle duyurdu.
"AİLESİNE, SEVENLERİNE SABIR DİLERİM"
Gülben Ergen de tedavi gördüğü süreçte destek olduğu Ankaralı Turgut'a veda paylaşımında bulundu.
Ankaralı Turgut ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Ergen, "Ankaralı Turgut kendine has tavrı, eğlencesi, güler yüzü ve tüm sıkıntılarıyla, mücadele vererek yaşadığı bu tatsız günlerden uçup gitti. Mekânın Cennet olsun değerli kardeşim. Sevenlerine, ailesine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
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