Gülben Ergen'den Ankaralı Turgut'a veda: Tatsız günlerden uçup gitti

"AİLESİNE, SEVENLERİNE SABIR DİLERİM"

Gülben Ergen de tedavi gördüğü süreçte destek olduğu Ankaralı Turgut'a veda paylaşımında bulundu.

Ankaralı Turgut ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Ergen, "Ankaralı Turgut kendine has tavrı, eğlencesi, güler yüzü ve tüm sıkıntılarıyla, mücadele vererek yaşadığı bu tatsız günlerden uçup gitti. Mekânın Cennet olsun değerli kardeşim. Sevenlerine, ailesine sabır dilerim" ifadelerini kullandı.