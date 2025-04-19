Gülben Ergen'den anlamlı dövme
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yeni dövmesini sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkıcının dövmesinin anlamı merak konusu oldu.
Mustafa Erdoğan ile evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcı yeni bir dövme yaptırdı.
Ergen koluna iki farklı tarih yazdırdı.
Gülben Ergen 18 Ocak 2007 tarihinde oğlu Atlas'ı, 22 Haziran 2009'da ise Ares ve Güney'i kucağına almıştı.
OĞLU DA DÖVME YAPTIRDI
Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oğlu Güney'in dövme yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı. "Ya babam kızarsa? Kızmaz kızmaz merak etme. Emin misin? Yes." notuyla paylaşım yapan Ergen, oğullarıyla birçok karesini paylaştı.
Gülben Ergen, Mustafa Doğan ile 2004 yılında evlendi. Atlas, Ares ve Güney adlarında üç çocuk sahibi olan olan çift 2012'de yollarını ayırdı.
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