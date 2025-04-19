Gülben Ergen'den anlamlı dövme

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcı yeni bir dövme yaptırdı.

Ergen koluna iki farklı tarih yazdırdı.

