Gülben Ergen'den anlamlı dövme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yeni dövmesini sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkıcının dövmesinin anlamı merak konusu oldu.

Gülben Ergen'den anlamlı dövme

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 52 yaşındaki şarkıcı yeni bir yaptırdı.

Ergen koluna iki farklı tarih yazdırdı.

Gülben Ergen'den anlamlı dövme - 1

18 Ocak 2007 tarihinde oğlu Atlas'ı, 22 Haziran 2009'da  ise Ares ve Güney'i kucağına almıştı.

Gülben Ergen'den anlamlı dövme - 2

OĞLU DA YAPTIRDI

Öte yandan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde oğlu Güney'in dövme yaptırdığı anları takipçileriyle paylaştı. "Ya babam kızarsa? Kızmaz kızmaz merak etme. Emin misin? Yes." notuyla paylaşım yapan Ergen, oğullarıyla birçok karesini paylaştı.

, Mustafa Doğan ile 2004 yılında evlendi. Atlas, Ares ve Güney adlarında üç çocuk sahibi olan olan çift 2012'de yollarını ayırdı.

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı

Gülben Ergen'in oğlu dövme yaptırdı

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