Gülben Ergen'den aşk itirafı: Bu konuda başarısız olduğumu kabul ediyorum

Sevgililer Günü'nde konser veren ünlü şarkıcı Gülben Ergen aşka dair açıklamalarda bulundu. Magazin Burada'ya konuşan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, aşk hayatı hakkında sorulara sorulara şu yanıtı verdi:

"İnsan hayatta her şeyi başaramayabilir. Ben başardıklarımı yanıma kar sayıyorum. Bu konuda da başarısız olduğumu kabul ediyorum, aşk, ilişki konularında... Haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde bir anne, haddinden fazla ve dengesiz bir şekilde işine düşkün ve titiz. Mesleğime saygım çok. Titizim. Üç evlat. Biri yurt dışında, ikisi iki koltuğumun altında. Öyle bir hayatım var. "

"İNANCIM AZALDI"



Muhabirin "Kendimizi aşka kapattık mı?" sorusuna Ergen "Evet. İnancım azaldı, içim nasır tuttu gibi geliyor bana. Hayattaki önceliklerimin sırası çok değişti" yanıtını verdi.

Gülben Ergen, Mustafa Doğan ile 2004 yılında evlendi. Üç çocuk sahibi olan olan çift 2012'de yollarını ayırdı. 014'te evlenen Erhan Çelik ile Ergen, 2016'da boşandı.