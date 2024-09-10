Gülben Ergen'den yaza veda pozu

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeye Gülben Ergen, son dönemde fit haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Son dönemde sık sık bikinili pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
"YAZ BİTMEDEN"
Deniz kenarında objektif karşısına geçen Ergen, Ahmet Yürekli'nin çektiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü isim, paylaşımına "Yaz bitmeden... Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır" notunu düştü.
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