Gülben Ergen'den yaza veda pozu

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeye Gülben Ergen, son dönemde fit haliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dönemde sık sık bikinili pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, bu karelere bir yenisini daha ekledi.