Gülçin Ergül'ün Hepsi açıklaması sonrası Cemre Kemer'den tepki
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi üyelerinden Gülçin Ergül, katıldığı programda gruptan ayrıldığı süreci gözyaşları içinde ilk kez anlattı. Bu açıklama sonrası grubun diğer üyesi Cemre Kemer'den sitem dolu bir paylaşım geldi.
Hepsi ile adını duyuran daha sonra da gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Katarsis programına konuk oldu. Ünlü isim, Hepsi grubundan ayrıldığı dönemi "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.
"BEN GRUBU BOZMUŞUM GİBİ ALGILANIYOR"
Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" dedi.
"BİZ BİR ARAYA GELEMEYİZ"
Ergül, "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında" itirafında bulunurken sözlerine şunları ekledi:
"Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde."
"YILLARDIR SARMAL GİBİ"
Gülçin Ergül'ün gündem olan açıklamaları sonrası eski grup arkadaşı Cemre Kemer de sessizliğini bozdu.
Cemre Kemer, sosyal medya hesabından yayınladığı karede; “Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullandı.
YASEMİN YÜRÜK VE GÜLÇİN ERGÜL ARASINDA İPLER KOPMUŞTU
Öte yandan grubun bir diğer üyesi Yasemin Yürük, Hepsi belgeseli ve 20. yıl konserini Gülçin Ergül'ün istemediğini açıklamıştı.
Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.
"HEPSİ ÜZERİNDEN REKLAM YAPMASIN"
Bunun üzerine Yasemin Yürük de "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz Gülçin'in söylemlerine karşı ama şuna dikkat ettim, Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Kendi yolunda ilerlesin. Sesi çok güzel beğeniyorum, destekliyorum. Ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" demiş ve yeniden bir araya gelmelerinin imkansız olduğunu ifade etmiş.
Gülçin Ergül de Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" diyerek tepki göstermişti.
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