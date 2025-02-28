Gülçin Ergül'ün Hepsi açıklaması sonrası Cemre Kemer'den tepki

Hepsi ile adını duyuran daha sonra da gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Katarsis programına konuk oldu. Ünlü isim, Hepsi grubundan ayrıldığı dönemi "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlattı.

"BEN GRUBU BOZMUŞUM GİBİ ALGILANIYOR"

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de grubun diğer üyelerine zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" dedi.