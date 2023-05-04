"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor

Komedi programı "Güldür Güldür Show"un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya Kadir Doğan ile evlenmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.
Barcelona'da bulunan ve "Geri sayım" notuyla paylaşım yapan yıldız, annelik heyecanı yaşıyor.
Öte yandan oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.