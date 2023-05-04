"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor

Öte yandan oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.

