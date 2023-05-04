"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor

Kadir Doğan ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren "Güldür Güldür"ün yıldızlarından Meltem Yılmazkaya anne olmak için gün sayıyor.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor

Komedi programı "Güldür Güldür Show"un oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya Kadir Doğan ile evlenmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bebek beklediğini duyurdu.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor - 1

Barcelona'da bulunan ve "Geri sayım" notuyla paylaşım yapan yıldız, annelik heyecanı yaşıyor.

"Güldür Güldür" oyuncusu Meltem Yılmazkaya bebek bekliyor - 2

Öte yandan oyuncu evlilik karelerini paylaşırken "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik…" ifadelerini kullanmıştı.

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