Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin kimdir, kaç yaşında?

Aslen Rizeli olan Uğur Bilgin, 24 Temmuz 1980 tarihinde Devlet Denizyolları emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.



Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim gördüğü süreçte Tiyatro Kolu’na katılan Bilgin, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümüne girdi ve buradan da başarılı şekilde mezun oldu.



BKM tarafından düzenlenen Aşağı Yukarı Yemişlililer adlı TV dizisinde yer alan oyuncu, aynı zamanda Sinan Çetin yönetimindeki Kağıt adlı sinema filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra günlük yaşantıdaki her çeşit konuyu alarak komediye çeviren Güldür Güldür adlı Show programında da yer alan Uğur Bilgin; Ali Sunal, Doğa Rutkay, Alper Kul, Özge Borak, Aylin Kontente gibi oldukça başarılı isimlerle sahne aldı.

Yılmaz Aslantürk’ün Otisabi adlı çizgi romanından uyarlanan ve 2013 yılında “Otisabi” dizi filmi önce Uğur Bilgin’in başrolde olduğu bir kadro ile çekmeye başladıktan sonra kadro değiştirildi ve Tim Seyfi’nin başrolde olduğu bir kadro ile film çekildi. Dizi; “Sinema TV” ekranlarında 13 dakikalık 13 bölüm olarak oynadı. 2016 yılı 16 Ocak'ta vizyona giren “Dedemin Fişi” adlı komedi sinema filminde oynadı.