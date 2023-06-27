"Güldür Güldür" oyuncusu Uğur Bilgin'den evlilik yolunda ilk adım

Uzun yıllardır "Güldür Güldür Show"da boy gösteren ve "Mesut" karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, pasta keserken çekilen pozunun altına “27.06.2023” notunu düştü. Uğur Bilgin‘in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti.