Gülse Birsel arabesk rapçilere seslendi: Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız?

Senarist ve yazar Gülse Birsel konuk olduğu bir programda arabesk rapçilere sitem etti. "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk olan Birsel şu ifadeleri kullandı:
"Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir... Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem" dedi.
"BENDEN DAHA ÇOK ÜŞÜYORLAR"
Birsel sözlerine "Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova deği. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var..." diye devam etti.
"BUNLAR ASLAN GİBİ ÇOCUKLAR"
Senarist "Bir de sürekli ölüm planı var. 'Mezar planı, Azrail başımda, ölüm ensem...' Bu tarz şarkıları 80-90 yaşındakiler yapsaydı çok paylaşırdım o duyguları. Ama bunlar aslan gibi çocuklar, bir dönüp hayatlarına bakmaları lazım belki" ifadelerini kullandı.
Birsel "Bazı sorunların çözümü çok da kolay gibi geliyor ama belki de çözmek istemiyorlar. Çünkü bir sanat dönüşüyor, acılarımızı sanata döküyoruz hepimiz. Arabesk olur, komedi olur... Belki de çözmek istemiyorlardır" diye konuştu.
Gülse Birsel'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
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