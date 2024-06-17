Gülse Birsel arabesk rapçilere seslendi: Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız?

Senarist ve yazar Gülse Birsel konuk olduğu bir programda arabesk rapçilere sitem etti. "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk olan Birsel şu ifadeleri kullandı:

"Ben de dinliyordum fakat bazı temalar insanın kulağında kalıyor. Çok yetenekli çocuklar. Hepsine saygım, sevgim süper fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta? Ne kadar kötü olabilir tam olarak hayatınız? Bu arada hayatınız çok kötü olabilir. İşsizlik olabilir, parasızlık olabilir... Sağlık sorunlarınızdan bu kadar şikayet edemezsiniz. Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. Bakın sizde problem" dedi.

"BENDEN DAHA ÇOK ÜŞÜYORLAR"

Birsel sözlerine "Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor...' Bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyorum sağlıkla ilgili. Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, İstanbul soğuk değil. Burası Oslo değil, Moskova deği. Burası ılıman, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın. Sürekli şehirlerden soğuk diye şikayet var, e taşın aşkım. Birçok şikayet var. Sağlık sorunları çok var..." diye devam etti.