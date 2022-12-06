Gülşen Bubikoğlu: Bugün çok sevdiklerimle özel bir gündü

Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu, 68 yaşına bastı. Bubikoğlu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

"DOĞUM GÜNÜ KIZIYDIM"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımında "Çok sevdiklerimle özel, güzel bir gündü. Doğum günü kızıydım ve çok keyifliydi. Bütün güzel temennileriniz için çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI



1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, 1977'de kızı Zeynep İnanoğlu'nu kucağına almıştı. Yeşilçam'a 70'li yıllarda adım atan Bubikoğlu, 'Gırgıriye', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, son olarak 1998'de 'Affet Bizi Hocam' dizisinde oynamıştı.



"EKRANA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Öte yandan hayranlarıyla iletişimini sosyal medyadan sürdüren Bubikoğlu, daha önce bir takipçisinin, "Ekrana ne zaman döneceksiniz? Artık sizi çok özledik" sorusuna yanıt vermişti.



Bubikoğlu, "Vaktimi kızım Zeynep'ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum" demişti.