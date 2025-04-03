Gülşen Bubikoğlu'ndan Türker İnanoğlu paylaşımı

TÜRKER İNANOĞLU'NUN HAYATI



Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 4 Nisan 2024 tarihinde 87 yaşında yaşamını yitirdi.



Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yöneldi ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.



Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu ama çift 1974'te ayrıldı. İnanoğlu, oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'te yaşamını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.



İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.

