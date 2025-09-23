Gülşen Bubikoğlu'ndan yaza veda pozu
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yaza veda etti.
1970'li 1980'li yıllara damga vuran, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Seneler önce kendisine hala teklif geldiğini ama setlere dönmeyeceğini ifade eden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Zaman zaman hem kendi fotoğraflarını hem de çizdiği resimleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son paylaşımında yaza veda etti.
"ÇOK GÜZEL BİR YAZ SONU"
70 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, yorumlara kapattığı fotoğrafını "Güzel bir eylülün de sonuna geldik. Püfür püfür esintisiyle çok güzel bir yaz sonu" notuyla paylaştı.
Yeşilçam yıldızının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
50 YILLIK MUTLU EVLİLİK
1974 yılında usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile dünyaevine giren Bubikoğlu'nun bu evlilikten Zeynep adında bir kızı oldu. Ünlü oyuncunun eşi Türker İnanoğlu, 2024 yılında kaybetti.