Gülşen Bubikoğlu'ndan yaza veda pozu

1970'li 1980'li yıllara damga vuran, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Seneler önce kendisine hala teklif geldiğini ama setlere dönmeyeceğini ifade eden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Zaman zaman hem kendi fotoğraflarını hem de çizdiği resimleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, son paylaşımında yaza veda etti.