Gülşen Harbiye konserine 'Ay'dan indi

Gülşen, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahne tasarımıyla ilgi çeken konserde Gülşen, Ay'dan Yeryüzü'ne inişi canlandırdı.

Gülşen Harbiye konserine 'Ay'dan indi

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen, dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Performansıyla alkış alan , sahne tasarımı ile de ilgi çekti. 

Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için, tasarımcı Onur Eraybar, ay-yıldız ve bulutlardan oluşan dekoru tasarlarken yurt dışından özel olarak teknik ekipmanlar getirildi.

Konserine, sahne dekorunda Ay’ın üzerinde yatarak başlayan Gülşen, bir masal prensesini canlandırdı.

Gülşen Harbiye konserine 'Ay'dan indi - 1

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen, "İlelebet var olacak ve hiçbir zaman kaybolmayacak olan Ay-Yıldız’ımızın altında hep beraber olmak çok güzel. Birlikte çok güzeliz" diyerek dinleyicisini selamladı.

Gülşen Harbiye konserine 'Ay'dan indi - 2

İki saatten fazla sahnede kalan sanatçı, tüm hit şarkılarını Harbiye’yi dolduran 5000 kişilik dev koroyla birlikte söyledi.

Gülşen, yaz boyunca vereceği 20'den fazla açık hava konseri için hazırlık yapıyor.

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