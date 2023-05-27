Gülşen Harbiye konserine 'Ay'dan indi

Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen, "İlelebet var olacak ve hiçbir zaman kaybolmayacak olan Ay-Yıldız’ımızın altında hep beraber olmak çok güzel. Birlikte çok güzeliz" diyerek dinleyicisini selamladı.



İki saatten fazla sahnede kalan sanatçı, tüm hit şarkılarını Harbiye’yi dolduran 5000 kişilik dev koroyla birlikte söyledi.



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