Gülşen sahnede fenalaştı

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. 20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve aniden fenalaşarak yere yığılan Arolat için Teşvikiye Camii'nde dün cenaze töreni düzenlendi.

ŞARKININ KLİBİNİ AROLAT YÖNETMİŞTİ

Şarkıcının "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaştığı bildirildi. Şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Şarkının klibininin yönetmenliğini Metin Arolat üstlenmişti.

Gülşen, Arolat'ın vefatının ardından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Biricik Metin’im. Tek kelime bulamıyorum biliyor musun? Varlığının güzelliğini de yokluğunun acısını da anlatacak... Canımın içi ben perişanım ama sen iyi ol, huzur bul, kavuş sevdiceklerine. Nurlar içinde uyu biricik dostum. Seni sonsuza kadar seveceğim ve çok özleyeceğim."