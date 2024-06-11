Gülşen'den 8. evlilik yıl dönümü kutlaması

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen ile aranjör Ozan Çolakoğlu, 5 yıllık birlikteliklerini 2016 yılında Barcelona'da düzenlenen törenle nikahla taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2017 yılında da oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almıştı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Gülşen, 8. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Ozan Çolakoğlu ile bir pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Mutlu yıllar" notunu düştü.
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