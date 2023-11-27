Gülşen'den Edis'e doğum günü kutlaması: Dünyalar kadar sevdiğim

Şarkıcı Edis, doğum gününü erken kutlamıştı. Ünlülerin akın ettiği partiye katılamayan Gülşen, yakın dostunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülşen'den Edis'e doğum günü kutlaması: Dünyalar kadar sevdiğim

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Edis; şarkıları, sahne performansı ve enerjisiyle adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz gün 32. yaş gününü erken bir parti ile kutlayan Edis'in ünlü dostları yalnız bırakmamıştı. Partiye katılamayan , meslektaşının doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Gülşen'den Edis'e doğum günü kutlaması: Dünyalar kadar sevdiğim - 1

"SIĞINAĞIM, DAĞIM, CANIM"

Edis ile birlikte verdiği pozları, sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen, "Sığınağım, dağım, canım... Kötü günde en iyi ilacım, dünyalar kadar sevdiğim. İyi ki sensin" ifadelerini kullandı.

Gülşen'e kayıtsız kalamayan Edis Görgülü ise yakın dostuna "Hayatımın aşkı" karşılığını verdi.

Edis ve Gülşen'den yeni düet

Edis ve Gülşen'den yeni düet

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Öte yandan 2020 yılında Nirvana adlı şarkıyı birlikte seslendiren ikili, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısında düet yaptı. "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" albümü için düet yapan ikili, klipte de birlikte rol aldı.

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