Gülşen'den Edis'e doğum günü kutlaması: Dünyalar kadar sevdiğim

"SIĞINAĞIM, DAĞIM, CANIM"

Edis ile birlikte verdiği pozları, sosyal medya hesabından paylaşan Gülşen, "Sığınağım, dağım, canım... Kötü günde en iyi ilacım, dünyalar kadar sevdiğim. İyi ki sensin" ifadelerini kullandı.

Gülşen'e kayıtsız kalamayan Edis Görgülü ise yakın dostuna "Hayatımın aşkı" karşılığını verdi.