Gülşen'den Edis'e: Varlığın en büyük hediye
Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Edis, 28 Kasım'da 34 yaşına bastı. Gülşen de yakın dostunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Gerek şarkıları, gerek sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen popçu Edis Görgülü, 28 Kasım'da 34 yaşına bastı.
Şarkıcı Gülşen de yakın dostunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"YA OLMASAYDIN'I DÜŞÜNEMİYORUM"
Edis ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Gülşen, paylaşımına şu notu düştü:
"Varlığın en büyük hediye, mutluluk bu dünyaya. En çok da bana. Bunu sürekli kutlamalıyız. Ya olmasaydın'ı düşünemem bile. İyi ki doğdun mamasitam."
Öte yandan 2020 yılında Nirvana adlı şarkıyı birlikte seslendiren ikili, Serdar Ortaç'ın "Sor" şarkısında düet yaptı. "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" albümü için düet yapan ikili, klipte de birlikte rol aldı.
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