Gülşen'den Edis'e: Varlığın en büyük hediye

Gerek şarkıları, gerek sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen popçu Edis Görgülü, 28 Kasım'da 34 yaşına bastı.

Şarkıcı Gülşen de yakın dostunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"YA OLMASAYDIN'I DÜŞÜNEMİYORUM"

Edis ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Gülşen, paylaşımına şu notu düştü:

"Varlığın en büyük hediye, mutluluk bu dünyaya. En çok da bana. Bunu sürekli kutlamalıyız. Ya olmasaydın'ı düşünemem bile. İyi ki doğdun mamasitam."