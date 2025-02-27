Gülşen'in doğal hali gündem oldu: Yeliz Yeşilmen kayıtsız kalamadı
Gülşen, gerek sahne performansı gerek iddialı kostümleriyle gündemden düşmüyor. Bu kez alışık olduğumuzdan farklı bir şekilde karşımıza çıkan Gülşen, market alışverişinde görüntülendi. Doğal hali sosyal medyada gündem olan şarkıcının görüntüsüne Yeliz Yeşilmen'den de yorum geldi.
Şarkıcı Gülşen; sahne şovları ve kostümleriyle adından söz ettiriyor. Fit görüntüsüyle de gündem olan Gülşen, bu kez bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Magazin Burada'nın haberine göre; sportif kıyafetlerle, makyajsız bir şekilde dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, doğal haliyle dikkat çekti.
"SAHNEDEKİ HALİYLE HATIRLAMAK İSTİYORUM"
Gülşen’in bu görüntüsü, sosyal medyada da gündem olurken, Yeliz Yeşilmen’den yorum geldi. Yeşilmen, ünlü şarkıcının fotoğrafına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Ay, bu ne? Zayıflıktan zafiyetten hastalığa giriş. Vallahi Gülşen'i ve fiziğini sahnede çok beğeniyorum ama ben onu sahnedeki haliyle hatırlamak istiyorum."
"KONSERDEN ÖNCE EVİ SİLİP ÇIKIYORUM"
Öte yandan Gülşen, geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olmuş ve temizlik takıntısından bahsetmişti.
Ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" demişti.
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