Gülşen'in doğal hali gündem oldu: Yeliz Yeşilmen kayıtsız kalamadı

Şarkıcı Gülşen; sahne şovları ve kostümleriyle adından söz ettiriyor. Fit görüntüsüyle de gündem olan Gülşen, bu kez bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Magazin Burada'nın haberine göre; sportif kıyafetlerle, makyajsız bir şekilde dışarı çıkmayı tercih eden şarkıcı, doğal haliyle dikkat çekti.