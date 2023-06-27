Gülseren Budayıcıoğlu: Hayat bana bir şansa daha verdi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve "Yalı Çapkını", "Çöp Adam" ve "Camdaki Kız" gibi dizilerde imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"UMARIM BU İKİNCİ ŞANSI DAHA İYİ KULLANABİLİRİM"

Kalp damarlarından birinin tıkalı olduğunu ve stent takıldığını belirten Budayıcıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim."